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29.11.2020 - 19:07 | | İHA

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Eskişehir'de iddiaya göre kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kaza, Sivrihisar 1 Caddesi ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde saat 13.00 sularında gerçekleşti. Aracıyla ailesini gezdirirken Sivrihisar 1 Caddesi üzerinden geçen 14 GB 530 plakalı araç sürücüsü Gökhan K., ışığın bir anda yeşilden kırmızıya dönmesi sonucu hızını alamayıp Hasan Polatkan Caddesi'nden Yunus Emre Caddesi'ne geçen İbrahim E.'nin kullandığı 26 ADA 431 plakalı araca çarptı. Çarpışma sonrası Gökhan K. ve ailesinin bulunduğu araç yol kenarındaki bariyerlere girerken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

İbrahim E.'nin kullandığı araç, kazanın ardından sürülebilir durumda olduğu için uygun bir yere park edildi. Olay bir süreliğine kavşaktaki trafiği olumsuz yönde etkilese de yaklaşık bir saat sonra gelen çekici bariyerlere giren aracı çekerek yolu tamamen boşalttı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 29 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. " dedi.
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