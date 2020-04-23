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23.04.2020 - 12:22 | | DHA

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Elazığ'da, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Hulusi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. T.A.'nın kullandığı 23 AH 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Y.D idaresindeki 23 BK 137 plakalı otomobilli çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulanan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

MSB'den 23 Nisan videosu! Tarihi görüntüler...Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı kutlama videosu paylaşıldı.
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