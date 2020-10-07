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07.10.2020 - 05:33 | | DHA

KÄ±rmÄ±zÄ± otomobille kaçtÄ±lar! Polis her yerde onlarÄ± arÄ±yor

KaÄŸÄ±thane'de meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken bir kiÅŸi ise yaralandÄ±.Â

KÄ±rmÄ±zÄ± otomobille kaçtÄ±lar! Polis her yerde onlarÄ± arÄ±yor

Olay saat 03:00 sÄ±ralarÄ±nda Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re akÅŸam saatlerinde kavga eden iki grup, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Gece saatlerinde ise kÄ±rmÄ±zÄ± bir otomobille olay yerine gelen iki kiÅŸi MÃ¼cahit Kanat ve Ali Tiken'e kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ± otomobille kaÃ§tÄ±lar Polis her yerde onlarÄ± arÄ±yor

MÃœCAHÄ°T KANAT HASTANEDE HAYATINI KAYBETTÄ°

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MÃ¼cahit Kanat ve Ali Tiken hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Â Prof. Dr. Cemil TaÅŸcÄ±oÄŸlu Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan MÃ¼cahit Kanat yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. KaÄŸÄ±thane'de Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Ali Tiken'in ise durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â 

SALDIRGANLAR KIRMIZI BÄ°R OTOMOBÄ°LLE KAÃ‡TI

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. YapÄ±lan incelemelerde kÄ±rmÄ±zÄ± bir otomobille olay yerine gelen saldÄ±rganlardan birinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirlendi. SaldÄ±rganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaÃ§tÄ±.

PARK HALÄ°NDEKÄ° MÄ°NÄ°BÃœSTE Ä°SABET ALDI

SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan 34 BGG 933 plakalÄ± hafif ticari araca Ã§ok sayÄ±da mermi isabet ederken lastiÄŸinin de patladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Olay yerine yaklaÅŸÄ±k 50 metre mesafede bulunan 34 LCK 563 plakalÄ± minibÃ¼sÃ¼nde camÄ±na mermi isabet etti.Â 

POLÄ°S SALDIRGANLARIN PEÅžÄ°NDEÂ 

Olay yerine Ã§ok sayÄ±da boÅŸ kovan bulunurken, polis ekipleri saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.Â 

KÄ±rmÄ±zÄ± otomobille kaÃ§tÄ±lar Polis her yerde onlarÄ± arÄ±yor

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Ä°stanbul'da korkutan yangÄ±nBeÅŸiktaÅŸ'ta bir dönerci dükkanÄ±nÄ±n çatÄ± katÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çÄ±kan yangÄ±n korku ve paniÄŸe neden oldu.
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