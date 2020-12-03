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03.12.2020 - 14:06 | | AA

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu! 4 kişi yakalandı

Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu! 4 kişi yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında  yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir, Kahramanmaraş ve  Isparta'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli  yakalandı.

Yakalananlardan ikisinin muvazzaf astsubay, birinin emekli asker,  birinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu, diğer illerde gözaltına alınan  şüphelilerin Kırşehir'e getirildiği öğrenildi.

 

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