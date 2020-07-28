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28.07.2020 - 12:21 | | AA

Kırşehir'de 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kırşehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin "periyodik ve ardışık arama"sına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de 11 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "periyodik ve ardışık arama"sına yönelik Kırşehir merkezli Rize, Erzurum, Ardahan, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Gaziantep, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sorumlu mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları, ankesörlü telefonlarla periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Siyasette Atatürk'e lanet polemiği! Sözcü İbrahim Kalın'dan flaş açıklamaSon dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Sena Alkan'a konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Sözcü Kalın, Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek, 'Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti' ifadelerine yer verdi. Kalın, 'Hilafet tartışması saltanat tartışması suni bir gündemdir. Türkiye’nin böyle bir gündemi yok' dedi.
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