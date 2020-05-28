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28.05.2020 - 14:56 | | DHA

Kırşehir'de 6 katlı bina, karantinaya alındı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 2 kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine 24 ailenin oturduğu 6 katlı apartman, karantinaya alındı

Kırşehir'de 6 katlı bina, karantinaya alındı

Yenice Mahallesi'ndeki Yurttaşlar Apartmanı'nda yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada 2 kişiye yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 24 ailenin oturduğu, 6 katlı bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışlara izin vermedi. Binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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