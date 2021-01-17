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17.01.2021 - 15:08 | | AA

Kırşehir'de kaçak tütün operasyonu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir ikamette satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de kaçak tütün operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ve makaronların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Mucur ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda 10 bin 600 dal satışa hazır doldurulmuş makaron ve 11,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri, ikamet sahibi M.A'yı gözaltına aldı.

 

Kar yağışı yurdu etkisi altına aldıİstanbul'un Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.
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