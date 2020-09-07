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07.09.2020 - 09:32 | | İHA

Kırşehir'de kendi yaktığı tarlada can verdi

Kırşehir’de tarlasında başlattığı yangından kaçamayan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Kırşehir'de kendi yaktığı tarlada can verdi

Olay, Kaman ilçesine bağlı İbrişim köyünde meydana geldi. Mustafa Vezi (91), hayvanlar otlamasın diye tarladaki otları yakmak istedi. Ateşin büyümesi ile alevlerin arasında kalan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti. Tarladaki yangını gören Zafer Alkan adlı vatandaş, muhtara haber verdi. Muhtarın ilçe itfaiye ekiplerine bildirmesi ile bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mustafa Vezi'nin Kırşehir Huzurevi'nde kaldığı ve pandemi nedeniyle İbrişim köyünde yaşayan oğlu H.V.'nin evine izinli olarak geldiği öğrenildi. Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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