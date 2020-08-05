Kırşehir'de polis ekipleri maske denetimi yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kentin işlek noktalarında maske kontrolü yaparak, vatandaşları uyardı.

Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri, Kent Park ve Cacabey Meydanında denetimlerini sürdüren ekipleri gören vatandaşlar, ceplerinde ya da boyun, kafa ve kollarındaki maskeleri taktı.

Cacabey Meydanı ile Ankara ve Terme caddelerinde ekipler, polis otolarından halkın yoğun geçişleri sırasında, koronavirüse karşı maske takılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması, el hijyenine dikkat edilmesi gerektiği konusunda anons yaptı.

Polis ekipleri, uyarılara aldırış etmeyen ve maske takmayan bazı kişilere de para cezası uyguladı.