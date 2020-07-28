Kırşehir'de silah ticaretine 6 gözaltı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. İ.A., T.Y., İ.İ., H.G., İ.G. ve S.G. adlı şüpheliler, evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 43 mermi, 115 fişek ve 160 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Liderliğini İ.A.'nın yaptığı suç çetesinin Kırşehir'in Boztepe ve Çiçekdağı ilçeleri ile Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, silah ticareti yaptıkları saptandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.