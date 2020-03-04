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04.03.2020 - 12:17 | | DHA

Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapana yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Düzce'de kış uykusundan uyanan ayıların hareketleri fotokapanlarla izlendi.

Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapana yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de ormanlara kurulan fotokapanlar sayesinde kış uykusundan uyanan ayıların hareketlerini izledi.

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde bir ayının sırtını ağaca dayayarak kaşınması, bir yavru ayının ağaca tırmanmaya çalıştığı ve anne ayının ise yavrusunu korumaya çalıştığı görüldü.

Görüntüler sayesinde ayıların hareketlerinin yanı sıra aynı zamanda üreme durumları, yuvaları ve beslenme durumları da tespit ediliyor.

 

Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapana yakalandı

Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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