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03.09.2020 - 11:51 |

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği nereden çekilir?

Son dakika haberlere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi. Kısa çalışma ödeniğğine başvuran vatandaşlar ise ödemelerin nereye yatırılacağını öğrenmek istiyor. İşte kısa çalışma ödeneği hakkında bilinmesi gerekenler...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği nereden çekilir?

Kısa çalışma ödeneği; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler 3 Eylül’den itibaren TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak. Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN ÇEKİLİR?

Bakan Selçuk açıklamasında, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi ve IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

 

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