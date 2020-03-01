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01.03.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Kişi başı 500 dolara insan kaçakçılığı

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin akın ettiği Edirne dışındaki adreslerden biri de Çanakkale oldu. Ayvacık ilçesine gelen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler Yunanistan’a geçmek için olumsuz hava şartlarının sona ermesini bekliyor.

Kişi başı 500 dolara insan kaçakçılığı

İnsan kaçakçıları ise, fırtınanın sona ermesinin ardından İstanbul’dan gelen botla Göçmenleri Midilli Adası’na geçireceklerini söyledi. Sınırı para vermeden geçmek isteyenlerin kara yolunu tercih ettiğini ancak Yunan güvenlik güçleri tarafından engellendiğini belirten kaçakçılar, gümrük kapılarından geçemeyenlerin deniz yoluna yönelmek zorunda kaldığını belirtiyor. Göçmenleri geçirmek için kişi başı 500 dolar aldıklarını ifade eden insan kaçakçıları, bir bota ortalama 30-40 yolcunun bindiğini belirterek, “Toplam 15 bin dolar topluyoruz. Bir bot zaten 10 bin dolar. Günlük bin lira bize kalıyor” dedi.

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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