Kişi başı 500 dolara insan kaçakçılığı

İnsan kaçakçıları ise, fırtınanın sona ermesinin ardından İstanbul’dan gelen botla Göçmenleri Midilli Adası’na geçireceklerini söyledi. Sınırı para vermeden geçmek isteyenlerin kara yolunu tercih ettiğini ancak Yunan güvenlik güçleri tarafından engellendiğini belirten kaçakçılar, gümrük kapılarından geçemeyenlerin deniz yoluna yönelmek zorunda kaldığını belirtiyor. Göçmenleri geçirmek için kişi başı 500 dolar aldıklarını ifade eden insan kaçakçıları, bir bota ortalama 30-40 yolcunun bindiğini belirterek, “Toplam 15 bin dolar topluyoruz. Bir bot zaten 10 bin dolar. Günlük bin lira bize kalıyor” dedi.