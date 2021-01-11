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11.01.2021 - 16:46 |

Kişisel Verileri Korumu Kurulu nedir, WhatsApp kararı nedir? Kişisel Verileri Korumu Kurulu ne zaman toplanacak?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. WhatsApp'ın sözleşmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun vereceği karar ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Kişisel Verileri Korumu Kurulu nedir, WhatsApp kararı nedir, ne zaman toplanacaklar?

Kişisel Verileri Korumu Kurulu nedir, WhatsApp kararı nedir? Kişisel Verileri Korumu Kurulu ne zaman toplanacak?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son dakika gelişmesini duyurdu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının toplantıda ele alınacağını açıkladı. Toplantının yapılacağı tarih ise merak ediliyor. Peki Kişisel Verileri Korumu Kurulu nedir, WhatsApp için ne zaman toplanacak? İşte son dakika gelişmeleri...

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU NEDİR?

Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmak.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU WHATSAPP KARARI NEDİR, NE ZAMAN TOPLANACAKLAR?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını belirtti.

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