Kısıtlama başladı, kepenkler indi! Bu akşam evdeyiz

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, dün saat 20.00’de kapandı. Bu yerler bugünden itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak. Sadece paket servis ve gel-al şeklinde hizmet verecek olan AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de saat 20.00’den sonra telefonla ya da online sipariş aldı. Uygulama başlamadan önce dükkandaki müşterileri uyaran işletmeciler, masa ve sandalyeleri de kaldırdı.

Sokak yasağı başlıyor

Paket servis hizmeti olmayan esnaf ise saat 20.00 itibarıyla dükkânını kapattı. Yurt genelinde tedbirlere uyulduğu bildirilirken, polis ve zabıta ekipleri de denetim gerçekleştirdi. İstanbul Esenyurt’ta ise saat 20.00’den sonra faaliyetini sürdüren market ile alt katındaki kaçak işletilen meyhane mühürlendi. Meyhanede tedbirlere uymayan kişilere de ceza yazıldı. Öte yandan sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılırken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de durduruldu.

Ayrıca hafta sonuna yönelik sokağa çıkma kısıtlaması da bu akşam 20.00 itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar, yarın saat 10.00 itibariyle sokağa çıkabilecek.