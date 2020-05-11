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11.05.2020 - 02:27 | | İHA

Kısıtlama bitince bakın ne yaptılar?

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması biter bitmez vatandaşlar soluğu meydanlarda aldı. Sokak ortasında çiftetelli oynayanlar dikkat çekti.

Kısıtlama bitince bakın ne yaptılar?

2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyan Malkara ilçe halkı, saatler 00.00’ı gösterdiğinde sokağa akın etti. 

İnsanlar yanlış şeyler yapıyor

Hava almaya çıktığını ifade eden Mümin Çolak, “2 gündür evde sıkıldık. Hem hava alayım hem de ihtiyaç gereği için dışarıya çıktım. Bu virüs geçecek inşallah. Bence Allah’ın insanlara gönderdiği bir mikrop olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yanlış şeyler yapıyorlar ve bu yanlışların düzelmesi gerekir” diye konuştu.

Kısıtlama bitince bakın ne yaptılar

 

 

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