Kısıtlama bitince bakın ne yaptılar?

2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyan Malkara ilçe halkı, saatler 00.00’ı gösterdiğinde sokağa akın etti.

İnsanlar yanlış şeyler yapıyor

Hava almaya çıktığını ifade eden Mümin Çolak, “2 gündür evde sıkıldık. Hem hava alayım hem de ihtiyaç gereği için dışarıya çıktım. Bu virüs geçecek inşallah. Bence Allah’ın insanlara gönderdiği bir mikrop olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yanlış şeyler yapıyorlar ve bu yanlışların düzelmesi gerekir” diye konuştu.