03.01.2021 - 10:00 |
Kısıtlama günü ilginç olay! Polisleri görünce kaçmaya çalıştılar
İstanbul Esenyurt’ta kısıtlamaya rağmen bir börekçi dükkanın önünü çay bahçesi gibi kullanan vatandaşlar, polisi görünce koşarak kaçtı. Polisin uyarısıyla geri dönen şahıslar hakkında hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için idari yaptırım tutanağı düzenlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ara caddeler ve sokaklarda aralarında sık sık denetim gerçekleştiriyor.
Denetimlerde bir cadde üzerinde börekçi dükkanı önünde çay içerek sohbet eden vatandaşlar polisi görünce koşarak kaçtı.
Polisin uyarısı ile geri dönen ve yasaklara uymayan vatandaşlara hıfzıssıhha kanununa muhalefet ettikleri için haklarında idari yaptırım tutanağı düzenlendi.
Yılbaşı gecesi kadın kılığına girip 5 milyon liralık cip çaldı!İstanbul Maslak’ta yılbaşı gecesi kadın kılığına giren yabancı uyruklu hırsız, sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki Mercedes marka lüks cipi çaldı. Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepengini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.