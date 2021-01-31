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31.01.2021 - 14:50 | | İHA

Kısıtlama günü polisi alarma geçirdiler! Kafasından vuruldu

İstanbul Esenyurt’ta polisin dur ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler uzun süre polisin takibine alındı. Çatalca’da bir şüphelinin polisin uyarı ateşi açıp kafasından ağır yaralanması ile son buldu. 30 kilometrelik takibin ardından ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kısıtlama günü polisi alarma geçirdiler! Kafasından vuruldu

Olay, öğlen saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı. 4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı.

Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4’ü, polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı. Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı.

Kısıtlama günü polisi alarma geçirdiler Kafasından vuruldu

Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

 

Köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılarPENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı. Korkarak köpeklerden kaçan bazı gençler ise park halindeki araçların üzerine çıktı.
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