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06.05.2020 - 15:36 | | DHA

Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı

Son dakika gelen bilgilere göre; Muğla'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının ardından yaklaşık 6 bin aracın girdiği, ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı öğrenildi.

Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı
Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan ilçede tedirgin eden görüntü! Binlerce araç giriş yaptı
Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan ilçede tedirgin eden görüntü! Binlerce araç giriş yaptı
Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan ilçede tedirgin eden görüntü! Binlerce araç giriş yaptı
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Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı. Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi.

İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi. İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

 

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