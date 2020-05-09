09.05.2020 - 05:42 | | DHA
Kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıktı! Nedeni ise çok başka
Corona virüs tedbirleri kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri Zakir E.'yi (17) durdurdu. Polis ekiplerince neden sokakta olduğu sorulan genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu.
Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.
Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.