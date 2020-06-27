27.06.2020 - 21:54 | | DHA
Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi'ne akın ettiler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.
YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapanların çoğu maske takarken, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.