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27.06.2020 - 21:54 | | DHA

Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi'ne akın ettiler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

Kısıtlama sonrası İstiklal Caddesi'ne akın ettiler

YKS nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapanların çoğu maske takarken, bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

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