MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlama sonrası sahile akın ettiler!
ABONE OL
29.11.2020 - 15:22 | | DHA

Kısıtlama sonrası sahile akın ettiler!

Antalya’da, güneşli havayı fırsat bilenler sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sahilleri doldurdu. Sahildekilerin bazıları sosyal mesafelerini korurken, bazıları ise hiçe saydı.

Kısıtlama sonrası sahile akın ettiler!
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu!
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu!
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte güneşli havayı fırsat bilenler sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelen bazı kişiler kumların üstüne yatarak güneşlenirken bazıları ise sıcaklığı 23 derece olan denize girdi.

Öğle saatlerinde bir anda yoğunlaşan sahilin çoğu noktasında ise koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafe korunmazken, bazı kişiler de sosyal mesafelerini koruyarak oturdu. Çocuklar ise kumlarda oynadıktan sonra denize girerek eğlendi.

‘SAHİL DAHA GÜVENLİ’

Çocuklarıyla birlikte kısıtlamanın ardından sahile gelen Fulya Avcı Küçükay, "Mevsimler küresel ısınma nedeniyle dünyanın her noktasında değişti. Antalya'da da bunun olması normal. Daha önceki yıllarda kasım ayında bu kadar sıcaklık yoktu. Son yıllarda sıcaklık iyice artmaya başladı. Kısıtlamanın ardından genelde hiçbir yere bulaşmadan sahile geliyoruz. Çocukları parkta oynatmaktansa sahile getirmek daha güvenli" dedi.

Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın iki haftada korona virüs vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiğini belirttiği Sakarya’da denetimler sıklaştırıldı. Denetimler esnasında maskesini takmadığı için ceza yiyen 24 yaşındaki bir gencin verdiği cevap ise şaşkına çevirdi. Cihat Yıldırım, “Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözlerine inceleme

Son dakika... RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözlerine inceleme

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Son dakika... Balıkesir'de uzaktan eğitim kararı

Son dakika... Balıkesir'de uzaktan eğitim kararı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet