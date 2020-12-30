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30.12.2020 - 11:43 | | DHA

Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza!

Konya’da polis, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olan 3 eğlence yerine operasyon düzenledi. 82 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca iki iş yerinin daha önce mühürlendiği ve mühür kırılarak tekrar hizmet verdiği öğrenildi.

Kısıtlamada açık 3 eğlence merkezindeki 82 kişiye ceza!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde 3 eğlence yerinin koronavirüs kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine iş yerlerine yapılan operasyonda, gerekli izin belgeleri olmamasına rağmen canlı müzik yayını, açıktan alkol sunumu yapıldığı ve tütün mamulleri kullanımına izin verildiği belirlendi.

3 iş yerinde bulunan 82 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. İş yerlerinin ikisinin daha önce mühürlendiği ve mühür kırılarak tekrar hizmet verdiği belirlendi.

3 iş yeri mühürlenirken, sahipleri hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçunda yasal işlem başlatıldı.

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