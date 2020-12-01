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01.12.2020 - 23:52 |

Kısıtlamada ceza yediler... 'Bilmiyorduk' dediler

Burdur'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta içi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Tutanak tutulan kişiler, yasağın hafta içi uygulanacağını bilmediklerini öne sürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği genelge ile Türkiye genelinde hafta içi 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Burdur'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Meydanında yaptığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Kısıtlamada ceza yediler... Bilmiyorduk dediler


4 kişi sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde uygulanacağını bilmediklerini, sadece hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını bildiklerini iddia etti.

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