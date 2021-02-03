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03.02.2021 - 00:01 | | DHA

Kısıtlamada polisten kaçtılar, alkollü çıktılar...

Kayseri'de kısıtlama kurallarına uymayarak otomobil içinde alkol içen iki kişi polisle yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı. İki kişiye alkollü araç kullanma ve kısıtlama kurallarını ihlal suçundan cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamada polisten kaçtılar, alkollü çıktılar...

Merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa bulvarında uygulama yapan polis ekipleri, Uğur Ö. yönetimindeki 33 KMC 99 plakalı aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ve beraberindeki  Hüseyin K. bir süre araçla kaçtıktan sonra araçtan inerek, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Kısıtlamada polisten kaçtılar, alkollü çıktılar...



Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada şüpheliler Uğur Ö. ve Hüseyin K., saklandıkları sokak arasında yakalandı. Alkollü oldukları için kaçtıklarını söyleyen iki kişiye polis, alkollü araç kullanmaktan 1228 lira, kısıtlamayı ihlalden 900 TL cezai işlem uyguladı. 

Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndüKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz'den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.
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