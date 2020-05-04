Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kalp krizinden öldü!

Olay, dün saat 22.00 sularında Döşemealtı ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Ilıca Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Ömer Avaz, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala arkadaşı A.E.T. ile birlikte otomobilde sohbet ederken bir anda jandarma devriye ekiplerini gördü. Jandarma aracının flaşörlerini görünce yakalanmaktan korkarak evlerine doğru kaçmaya başlayan iki gençten Ömer Avaz, yaklaşık 100 metre koştuktan sonra yere yığıldı.

Arkadaşının yere yığıldığını gören A.E.T. ve çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Avaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.