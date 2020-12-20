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20.12.2020 - 02:18 | | AA

Kısıtlamada yakalandı, ehliyetsiz ve alkollü çıktı!

Kayseri'de, kısıtlamada yakalanan ve ehliyetsiz araç kullanan alkollü sürücüye 6 bin 485 TL para cezası kesildi.

Kısıtlamada yakalandı, ehliyetsiz ve alkollü çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda denetim yapan ekipler, H.Ç. yönetimindeki 42 DFL 33 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrolde H.Ç.'nin 96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kısıtlamada yakalandı, ehliyetsiz ve alkollü çıktı


Öte yandan, ehliyeti de olmadığı belirlenen alkollü sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 6 bin 485 TL ceza kesildi.

Avlanmak isterken kendini vurduKocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.
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