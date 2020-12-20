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20.12.2020 - 14:03 | | DHA

Kısıtlamada yakalandı, kendisine lanet okudu!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma yasağını Avcılar'da ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Avcılar'daki D-100 Karayolu yan yolunda denetim yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri durdurdukları araçlarda bulunanların izin belgelerini inceledi. Durdurulan hafif ticari araçtaki 3 kişinin üzerinde hiçbir belge bulunmadığı belirlendi. Zeytinburnu'ndaki iki yakınını Esenyurt'taki evline götürmek istediğini belirten genç, "Saat 17.00'ye kadar sokağa çıkma iznimiz yok mu?" diye sordu. 3 kişiye,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilebilmesi için tutanak hazırlandı.

KENDİSİNE LANET ETTİ

Avcılar'daki Cumhuriyet Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan bir otomobildeki iki kişinin de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Biri kadın iki kişiye de yine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilebilmesi için tutanak hazırlandı. Israrla ödeyecekleri para cezasının miktarını soran, "Bunu kaymakamlık belirleyecek" yanıtı alan kadın, "Lanet olsun. Kendime lanet okuyorum" diye söylenerek otomobile bindi.

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