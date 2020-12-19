MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü
ABONE OL
19.12.2020 - 14:54 | | DHA

Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

Antalya'da turistler, yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte Konyaaltı Sahili'nin keyfini çıkarttı.

Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya'da vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Kentin meydanlarında sakinlik dikkati çekerken sokağa yalnızca kısıtlamadan muaf olanlar ile turistler çıktı. Hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olduğu kentte, Konyaaltı Sahili de turistlere kaldı.

Turistlerin, kimisi denize girerken kimisinin de sahilde güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Polis ekipleri ise turistler ile izin belgesi olanların dışında kimsenin bulunmadığı sokaklarda denetimlerini sürdürmeye devam etti. Yürüyüş yapan bir turist grubunu durduran ekipler, pasaport kontrolünü yaparken Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botunun da sahilde denetimlere devam ettiği görüldü.

Kısıtlamadan muaf turistler denizin keyfini sürdü

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca 'düşmeye devam ediyor' dedi son durumu açıkladı

Son dakika! Bakan Koca 'düşmeye devam ediyor' dedi son durumu açıkladı

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Ne kısıtlama ne sosyal mesafe! Görüntüler 'pes' dedirtti

Ne kısıtlama ne sosyal mesafe! Görüntüler 'pes' dedirtti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet