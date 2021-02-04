Koronavirüs tablosunda iyileşme yaşanıyor ve aşılar da uygyulanmaya başlandı. En son kabine toplantısında önemli kararlar çıkarken kısıtlamaların akıbeti merak konusu oldu. Vatandaşlar "Kısıtlamalar kalkıyor mu, hangi tarihte son bulacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ, KISITLAMALAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar kalkmış değil. Koronavirüsün seyrine göre hareket edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine toplantısından sonra "Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi." dedi.