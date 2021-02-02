MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?
ABONE OL
02.02.2021 - 11:06 |

Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün Kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Herkesin gözü kulağı ise sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalardaydı. Peki, Sokağa çıkma yasağı bitti mi, kısıtlamalar kalktı mı?

Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?

Dün milyonlar Kabine toplantısına kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı yapıldı. Birçok karar alınırken sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların akıbeti merak edilmeye başlandı. İşte alınan kararlar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ, KISITLAMALAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar kalkmış değil. Koronavirüsün seyrine göre hareket edilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kü toplantısnın ardından "Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.

İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika! Antalya'da dev operasyon! 115 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika! Antalya'da dev operasyon! 115 kilo eroin ele geçirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet