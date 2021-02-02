Kısıtlamalar kalktı mı? Kısıtlamalar hangi tarihte bitiyor?

Dün milyonlar Kabine toplantısına kilitlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı yapıldı. Birçok karar alınırken sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların akıbeti merak edilmeye başlandı. İşte alınan kararlar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ, KISITLAMALAR KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar kalkmış değil. Koronavirüsün seyrine göre hareket edilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kü toplantısnın ardından "Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.