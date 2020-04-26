26.04.2020 - 13:43 | | DHA
Kısıtlamanın olmadığı Adıyaman'da sıkı denetim!
Adıyaman’da polis ekipleri, araç ile yaya trafiğine kapatılan Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı çevresinde denetimlerini sürdürürken, anonslarla corona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken, kısıtlamanın olmadığı Adıyaman'da corona virüs tedbirleri üst düzeyde uygulanıyor. Kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ve sağlık ekipleri sürücü ve araçlarındaki kişilerin belgelerini kontrol edip, ateşini ölçüyor.
Kent merkezinde araç ile yaya trafiğine kapalı olan Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı çevresinde denetimler sürdürülürken, anonslarla corona virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtiliyor.
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