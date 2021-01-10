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10.01.2021 - 14:12 | | DHA

Kısıtlamaya uymayıp hasta ziyaretine gidiyorlardı! 18 bin 310 lira ceza...

Adıyaman'da, sokağa çıkma yasağına uymayarak ehliyetsiz sürücü ile hasta ziyaretine giden otomobilde bulunanlara 18 bin 310 lira ceza kesildi.

Kısıtlamaya uymayıp hasta ziyaretine gidiyorlardı! 18 bin 310 lira ceza...
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
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Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri tarafından Gölbaşı Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Rıdvan Alili yönetimindeki 44 NZ 597 plakalı otomobil durduruldu. Kısıtlamadan haberleri olmadığını savunan ve hasta ziyaretine gittiğini söyleyen otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 396 lira ve aracın muayenesi bulunmadığından 314 lira trafik cezası kesti. Ekipler ayrıca araçta bulunan 4 yetişkine de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı. 18 yaşından küçük 5 çocuğa ceza kesmeyen ekipler, işlemlerin ardından Suriye uyruklu kişileri evlerine gönderdi.

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