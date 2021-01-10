MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kısıtlamayı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı
ABONE OL
10.01.2021 - 15:37 | | DHA

Kısıtlamayı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştı

Diyarbakır'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Kentin farklı noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde durdurdukları araçlarda, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti.

Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde gerçekleştirilen kontrolde, kısıtlamayı ihlal eden, maskesiz ve kimliksiz kişiye cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı. Yoldan geldiğini ve gittiği otelin kendisini almadığını söyleyen kimliksiz kişi, ceza yazılmasına tepki gösterdi.

Kısıtlamayı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişi, polisle tartıştıDiyarbakır'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, yasağı ihlal eden maskesiz ve kimliksiz kişiye, cezai işlem uygulandı. Ceza yazılmasına sinirlenen kişi, polisle tartıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Yol kenarında yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

Ocak ayında şaşırtan görüntü!

Ocak ayında şaşırtan görüntü!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet