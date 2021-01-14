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14.01.2021 - 02:02 | | AA

Kısıtlamayı ihlal edince cezadan kaçamadılar

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Fas uyruklu 4 kişiye para cezası verildi.

Kısıtlamayı ihlal edince cezadan kaçamadılar

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama kapsamında farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Trafikte seyreden araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Saraçlar Caddesi'nde gece devriyesi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aracın içerisindeki 1'i kadın 4 kişiyi inceleyen bekçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Fas uyruklu kişilerin belgelerini kontrol etti.

İstanbul'da yaşadığı belirlenen yabancı uyruklulara, kısıtlamayı ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

 

Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdiİstanbul Ataşehir'de Alev Y. adında bir kadın, sevgilisi Emre Y. tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı. Emre Y., daha sonra sevgilisinin bulunduğu evi ateşe vererek kaçtı. Evde mahsur kalan Alev Y., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı
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