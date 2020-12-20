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20.12.2020 - 11:27 | | DHA

Kısıtlamayı ihlal etti! İzin belgesi evdeki pantolonun cebinde

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, Yenişehir’den kent merkezine gelen Tevfik S. (29), Hakan Y. (26), Samet Ç. (28) ve Nurgül K.’ye (26) toplam 12 bin 600 TL ceza uygulandı. Aranması olduğu tespit edilen Nurgül K. gözaltına alınırken, Tevfik S. ise izin belgesini evdeki pantolonunun cebinde unuttuğunu öne sürdü.

Kısıtlamayı ihlal etti! İzin belgesi evdeki pantolonun cebinde

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi girişindeki kontrol noktasında, 16 LOU 53 plakalı otomobili durdurarak, araçtaki 4 kişiden izin belgelerini istedi.

Araç sürücüsü Tevfik S., Yenişehir’den kent merkezine hayvanlarına ilaç almaya geldiğini, izin belgesinin evdeki pantolonun cebinde kaldığını söyledi. Tevfik S.’nin yanındaki arkadaşları Hakan Y., Samet Ç. ve Nurgül K. de izin belgelerini gösteremeyince 4 kişi araçtan indirildi.

GBT sorgulamasında, şüphelilerden Nurgül K.’nin, ateşli silah veya saldırıda ve savunmada kullanılmak üzere kesici alet bulundurma suçundan aranması olduğu tespit edildi. Ayrıca Tevfik S.’ye ait aracın da muayenesinin olmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Nurgül K. Çekirge Polis Merkez Amirliği’ne götürülürken, otomobil de çekici yardımıyla trafik otoparkına çekildi.

Polis, 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer liradan toplam 12 bin 600 lira ceza keserken, Tevfik S.’ye ayrıca muayenesiz araç kullanmaktan da 132 lira cezai işlem uygulandı.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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