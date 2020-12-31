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31.12.2020 - 22:53 | | İHA

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 12 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Cezayı yiyen gençler kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi” diye sorması dikkat çekti.

Kısıtlamayı ihlal etti, 'Yakışıklı çıkıyor muyum?' dedi

Kahramanmaraş’ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi’nde 46 NT 941 plakalı otomobili durdurdu.

Durdurulan otomobilde bulunan A.T, C.S, A.M isimli biri kadın 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira, maske takmadıkları için ise 900’er lira cezai işlem uyguladı.

Ekiplerin otomobildeki aramalarının ardından üç genç olay yerinden ayrılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Yakışıklı çıkıyor muyum abi, on numara” dedi.

Üç genç daha sonra olay yerinden geldikleri otomobil ile ayrıldı.

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