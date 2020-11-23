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23.11.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Kısıtlanamayanlar cezadan kaçamadı

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara denetimlerde ceza yağdı.

Kısıtlanamayanlar cezadan kaçamadı

Polis ve jandarma ekipleri, çeşitli noktalarında sokağa çıkan kişilerin izinlerini kontrol etti. Bursa’da önceki akşam 20.00’da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlerini sıklaştırırken, kalabalık olan cadde ve meydanların boş olduğu görüldü. Osmangazi’de Ziya D. yönetimindeki otomobil polislerin “Dur” ihtarına uymadı. Otomobili yol kenarında bırakarak yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Ziya D.’ye alkol testine itiraz ettiği gerekçesiyle 3156 TL para cezası uyguladı. Ayrıca, Ziya D. ve arkadaşına kısıtlamayı ihlal etme suçundan 3150’şer TL para cezasıyla birlikte toplam 9456 TL işlem uygulandı. Yıldırım ilçesinde ise polis ekipleriyle tartışmaya başlayan ve alkollü olduğu öğrenilen Serhat B. kendisini yere atıp, kaçmaya çalıştı. Polislere “Yemin ederim kendimi öldüreceğim” diyerek direnen Serhat B., biber gazıyla müdahale edilerek gözaltına alındı.

KPSS öğrencileri...

Yasağın bitmesine saatler kala ise dışarıda sadece KPSS’ye girecek adaylar vardı. İstanbul’u, Ankara’ya bağlayan en önemli geçiş güzergâhlarından biri olan D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu azaldı. Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak koronavirüs hastası olan annesi A.K.’yı valilik tarafından tahsis edilen aracı beklemeden hastaneden eve götürmek isteyen E.K., polis ekiplerine yakalandı. E.K. ile annesine 3150 lira sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken A.K., KYK yurduna götürüldü.

 

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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