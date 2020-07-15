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15.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Kişiye özel imar yapılmıyor’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kanal İstanbul Projesi’nin planlama alanlarında kişiye özel imar çalışması geçmişte yapılmadığı gibi bugün de bundan sonra da yapılmayacaktır” dedi. Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi’nin Bakanlık tarafından onaylanan imar planlarıyla ilgili bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen iddiaları değerlendirdi.

‘Kişiye özel imar yapılmıyor’

Proje alanını kapsayan, “İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3’ünü onayladığını anımsatan Kurum, “Kanal İstanbul Projesi’nin imar planlarında kişiler üzerinden hareket edilerek kimseye rant amaçlı plan kararı üretilmemiştir. Aksine Kanal İstanbul imar planları, zemin 3, zemin 4 yapılaşma koşullarında yatay mimarinin gerçekleştirilmesini, mahalle kültürümüzü yaşatan yerleşme alanlarının oluşturulmasını temin etmek üzere hazırlanmış ve onaylanmıştır” ifadesini kullandı. Kurum, “İstanbul’u, unuttuğu çevre sorunları ile dolu ve hizmetten uzak günlere döndürenler, yalan ve iftira dolu bu haberlere sarılarak gündem değiştirmeye çalışmaktadırlar” dedi.

Kanal istanbul’a ikinci itiraz dilekçesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporunun ardından “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” için de itiraz dilekçesi verdi. İmamoğlu, “Bu kişisel başvurum, kurumsal başvurularımız da olacak” açıklaması yaptı.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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