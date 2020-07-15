‘Kişiye özel imar yapılmıyor’

Proje alanını kapsayan, “İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının 7 etabından 3’ünü onayladığını anımsatan Kurum, “Kanal İstanbul Projesi’nin imar planlarında kişiler üzerinden hareket edilerek kimseye rant amaçlı plan kararı üretilmemiştir. Aksine Kanal İstanbul imar planları, zemin 3, zemin 4 yapılaşma koşullarında yatay mimarinin gerçekleştirilmesini, mahalle kültürümüzü yaşatan yerleşme alanlarının oluşturulmasını temin etmek üzere hazırlanmış ve onaylanmıştır” ifadesini kullandı. Kurum, “İstanbul’u, unuttuğu çevre sorunları ile dolu ve hizmetten uzak günlere döndürenler, yalan ve iftira dolu bu haberlere sarılarak gündem değiştirmeye çalışmaktadırlar” dedi.

Kanal istanbul’a ikinci itiraz dilekçesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporunun ardından “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” için de itiraz dilekçesi verdi. İmamoğlu, “Bu kişisel başvurum, kurumsal başvurularımız da olacak” açıklaması yaptı.