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16.02.2020 - 16:42 | | DHA

'Kıskançlık' tartışması kanlı bitti!

Eskişehir’de Ferhat F. (26), kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Hafize F., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Ferhat F. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'Kıskançlık' tartışması kanlı bitti!

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., iddiaya göre, kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayarak, ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Ferhat F. ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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