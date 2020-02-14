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14.02.2020 - 07:00 |

Kıyafete müdahale davasında karar

Maçka Demokrasi Parkı’nda Çağla Köse’nin kıyafetine müdahale edilmesiyle ilgili davada mahkeme sanık güvenlik görevlisi Savaş İlter’i 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırdı.

Kıyafete müdahale davasında karar
ELİF ALTIN İstanbul   

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılan Çağla Köse şikâyetçi olduğunu belirterek, “Küçüklüğümden itibaren süren aile baskısından sonra özgürlüğüme kavuştuğum bir dönemde bu tür bir davranışa maruz kaldım. Hatta  intiharı düşündüm” dedi. Sanık Savaş İlter ise suçu olmadığını belirterek beraatini istedi. 

3 bin 300 TL ceza

Mahkeme, Savaş İlter’i “hakaret” suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, Çağla Köse’ye ise Savaş İlter’in kendisine karşı işlediği haksız fiile tepki gösterdiği için hakaret suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Çağla Köse, Temmuz 2017’de Maçka Parkı’nda otururken, parkta görevli güvenlik görevlisi Savaş İlter’in kendisine “Bu şekilde parkta gezemezsin” dediğini iddia etmişti.

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