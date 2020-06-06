Kıyamete Bir Kala konusu nedir? Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler?

İzleyicilerle televizyonda buluşacak olan Kıyamete Bir Kala'nın oyuncu kadrosunda Gina Holden,Christopher Judge ve Greg Serano'nun rol alıyor. Ekranlara gelecek olan film ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kıyamete Bir Kala konusu nedir?

KIYAMETE BİR KALA KONUSU

Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles’ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.

İŞTE KIYAMETE BİR KALA OYUNCULARI

Gina Holden

Christopher Judge

Kamar De Los Reyes

Raymond J. Barry

Melina Lizette

Greg Serano

Jon Mack