Kıyamete Bir Kala konusu nedir? Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler?
Kıyamete Bir Kala filmi televizyonda yayınlanacak. Michael Sarna'nın yönetmenliğini yaptığı filmde birçok oyuncu rol alıyor. Aksiyon türündeki filmin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. İşte Kıyamete Bir Kala konusu ile ilgili detaylar...
İzleyicilerle televizyonda buluşacak olan Kıyamete Bir Kala'nın oyuncu kadrosunda Gina Holden,Christopher Judge ve Greg Serano'nun rol alıyor. Ekranlara gelecek olan film ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kıyamete Bir Kala konusu nedir?
KIYAMETE BİR KALA KONUSU
Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin, son anlarını yaşayan Los Angeles’ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.
İŞTE KIYAMETE BİR KALA OYUNCULARI
Gina Holden
Christopher Judge
Kamar De Los Reyes
Raymond J. Barry
Melina Lizette
Greg Serano
Jon Mack