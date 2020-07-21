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21.07.2020 - 17:23 | | İHA

Kız arkadaşına mesaj gönderen komşunun evini bastı!

Eskişehir’de, kız arkadaşının cep telefonunda komşusuna ait mesajları gören şahıs, komşunun evini basarak tehdit ve hakarette bulundu.

Kız arkadaşına mesaj gönderen komşunun evini bastı!

Edinilen bilgiye göre olay, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre N.K. (66) isimli şahıs, apartmanda komşusu olan N.A.’nın (47) erkek arkadaşı olan M.A. (40) isimli şahsın, iki gün boyunca kapısına gelerek oğlu B.K.’yı (38) sorup tehdit ve hakaretler ettiğini söyleyip 155 Polis İmdat Hattını arayıp şikayette bulundu. Adrese giden ekipler, tarafları alarak polis merkezine götürdü. N.A. ise ifadesinde, B.K.'nın alkollü olarak kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Öte yandan şüpheli M.A. da kız arkadaşı N.A.’nın cep telefonunda B.K.’ya ait mesaj görüp konuşmak için ikamete gittiğini bildirdi.

 

 

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