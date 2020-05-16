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16.05.2020 - 21:47 | | DHA

Kız arkadaşının evinin camlarını kırdı, mahalleli tepki gösterince kaçtı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kız arkadaşının yaşadığı evin camlarını levye ile kıran A.B., mahallelinin tepkisi üzerine kaçtı.

Kız arkadaşının evinin camlarını kırdı, mahalleli tepki gösterince kaçtı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşının evine giden A.B., yanında getirdiği levye ile evin camlarını kırmaya başladı.

A.B.'ye mahalle halkı tepki gösterdi. Mahallede artan tepkiler üzerine A.B., geldiği araçla kaçtı. Haber verilmesiyle gelen polis, şikayetçi olan 3 kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis, kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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