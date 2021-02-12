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12.02.2021 - 11:26 | | DHA

Kız arkadaşları ile gezerken vuruldu!

Karaman'da, 2 kız arkadaşıyla dışarı çıkan Yakup Çukur (29), kimliği belirsiz kişinin otomobilden tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Çukur, hastaneye kaldırılırken, polis de kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kız arkadaşları ile gezerken vuruldu!

Olay, saat 07.00 sıralarında, Çeltek Mahallesi 404'üncü Sokak'ta meydana geldi. Evden 2 kız arkadaşıyla sigara almak için çıkan Yakup Çukur'a yolda yürürken, otomobilden tabancayla ateş açıldı. Çukur, bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Kız arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çukur, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Sevgililer Gününü unutmak boşanma gerekçesi sayılabilir14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, 2016 yılında Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin aldığı kararı hatırlatarak, sevgililer günü dahil özel günleri unutmanın boşanma sebebi sayılabileceğini söyledi.
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