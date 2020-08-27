Kız çocuğu aracın altında kaldı! Baba isyan etti

Kulaksız Keçeci Piri Mahallesi Ufuk Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Gülten Mercan, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için sokağa çıktı. Tek başına oyun oynarken çömelen Mercan'a, o sırada sokağa giriş yapan 34 JC 7002 plakalı hafif ticari araç çarptı. Aracın altında kalarak birkaç metre sürüklenen kız çocuğu ağır şekilde yaralandı. Küçük kız, acı içinde yerde kıvranırken, kazayı sonradan fark eden sürücü aracını durdurarak yardıma koştu.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Küçük kıza çarpan sürücü, annesinin kucağına alarak yerden kaldırdığı Gülten Mercan'ı aracına alarak hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Birkaç sokak ileride olay yerine giden sağlık ekiplerini gören sürücü, yaralı çocuğu ambulansa teslim ettikten sonra kaçtı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Gülten Mercan, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu tespit edilen ve karaciğer ve dalağında yırtılma görülen küçük kız, buradaki müdahalenin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine kaldırılan Gülten Mercan'ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Hastanede yaşam savaşı veren küçük kızın yaşadığı kaza sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın sokakta oynarken çömeldiği, bu sırada hafif ticari aracın sokağa girdiği görülüyor. Kız çocuğunu fark etmeyen sürücü, ezdikten sonra birkaç metre sürüklüyor. Tekerin altında kalan küçük kız acılar içinde kıvranırken, araç sürücüsü kazayı fark ederek duruyor. Bu sırada kızın yanına annesi, yakınları ve sokak sakinleri geliyor. Bazı vatandaşlar sağlık görevlileri ve polisi ararken, anne kızını kucaklayarak kazaya neden olan araca bindirerek hastaneye gitmek için yola çıkıyorlar.

"KIZIM YOĞUN BAKIMDA, NE ZAMAN UYANACAĞI BELLİ DEĞİL"

Baba Kemal Mercan, kaza sırasında iş yerinde olduğunu belirterek "Haberi alarak hastaneye gittim. Kızım yoğun bakımdaydı, hala da yoğun bakımda. Uyanmıyor. Kızım bu sokakta oynarken, araç girmiş. Buradan vurup kaçıyor. Peş peşe iki araç geçmiş. Gençten bir çocuk kullanıyormuş. Annesi hastaneye götürmüş. Araç vurmasıyla kızımı arabanın altında sürüklüyorlar. Yüzünün sağ tarafı gitmiş, göğüs gitmiş, karaciğerinde, dalağında yırtılma, kaburgaları yırtılmış. Kızım şu an yoğun bakımda, ne zaman uyanacağı belli değil" diye konuştu.

"HASTANEYE GEL BİR ÖZÜR DİLE"

Sürücüye de seslenen acılı baba, "Bak arkadaşım sana sesleniyorum. Kızıma vurdun, kaçtın gittin. Gel, kızım Cerrahpaşa Çocuk Cerrahisinde. En azından gel bir özür dile ya da hatanı telafi et. 'Korktum, kaçtım' de. Gel bir görün. Yoksa ben seni emniyete verdim, en ağır cezayı almanı sağlayacağım" dedi. Yaralı kızı ambulansa teslim ettikten sonra kaçan sürücünün yakalandığı, polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi.