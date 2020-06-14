MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada
ABONE OL
14.06.2020 - 22:43 | | AA

Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kız isteme merasimine katılan kişide, yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı.

Kız isteme merasimi pahalıya patladı: 5 ev karantinada

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde kız isteme merasimine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatan sağlık ekipleri, kişinin kız isteme merasiminde temasta bulunduklarına ulaştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl depremi açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz milletimizin yanında olmaya devam edecektir

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz milletimizin yanında olmaya devam edecektir

Sıradaki Haber