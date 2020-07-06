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06.07.2020 - 10:35 | | DHA

Kız isteme sonrası feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray’da, kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kız isteme sonrası feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki 68 FC 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı.

Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

 

Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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