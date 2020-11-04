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04.11.2020 - 13:07 | | İHA

Kız istemeye giden genci öldüren zanlı yakalandı

 Adana'nın Ceyhan ilçesinde, istemeye gittiği kızın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Kadir Gerekli’nin zanlısı yakalandı.

Kız istemeye giden genci öldüren zanlı yakalandı

Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, cinayete kurban giden Kadir Gerekli'yi öldürdükten sonra kaçan yüzü maskeli katil zanlısının kimliğini belirlemek ve yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekip, olaydan bir gün sonra cinayetin işlendiği tüfeği bir evin bahçesinde buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ve tanıkları sorgulayan polis, olayın şüphelisi Muhammde Samet K.'yı düzenledikleri operasyonla göz altına aldı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlının "Bana kötü davranıp, aşağılıyordu, korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi.
Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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