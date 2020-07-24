‘Kız kardeş’ dayanışması

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in ardından kadınlar, yaşanan şiddet ve vahşete bir kez daha isyan etti. ‘Birlikte daha güçlüyüz’ diyen binlerce kadın sosyal medyada verdikleri mesajları ile ‘kız kardeş’ dayanışmasını ortaya koydu.

Twitter’da ‘yengediyeceksiniz’ nicki kullanan Rahmiye Şen’in paylaştığı, “Kız kardeşlerim, ola ki bir gün kendinizi yalnız ve güçsüz hissederseniz, kimse yoksa ben varım, bilet paranız mı yok, hallederiz, alt tarafı bir tabak daha koyacağız sofraya. İnadına kız kardeşlik kazanacak. Yalnız değilsiniz, ben varım, kim olduğunuz hiç önemli değil’ yazısına Türkiye’nin dört bir köşesinden binlerce kadından destek mesajı geldi. Kadınlar ‘ben de varım’ diyerek zor durumda olan hemcinslerine seslenerek yardım istemekten çekinmeyin çağrısı yaptılar.

‘Ben onun kız kardeşiyim’

Yaptığı çağrının binlerce kişiye ulaşmasından dolayı hem şaşkın hem de mutlu olduğunu söyleyen Şen, “Ben sadece bir çağrı yaptım ve binlerce kız kardeşten ses geldi. Bu kadar büyük bir destek beklemiyordum. Gerçekten bir gün birisi ihtiyaç duyar va yazarsa kapım ona açık. Kadın olarak bu zorlukları yaşamayan yoktur ama hiçbir şey insan hayatından değerli değil. Kadın olarak eğer benim ‘kız kardeşim’ kendini koruyamıyorsa ben onu korumak zorundayım. Çünkü biz birbirimizin kız kardeşiyiz” diye konuştu.

İşte umutlandıran mesajlar

- Buradayım. Yeter ki artık ölmeyelim.

- Ben de Mersin’deyim. Zorda darda kim olursa olsun elimden geleni yaparım. Kalplerimiz temiz olduktan sonra 1 ekmeği bölüşsek de yeter.

- Kız kardeşlerim nasıl halde olursanız olun bir mesaj uzaklığında elim. Her şey hallolur, düzelir. Yeter ki siz bir seslenin bana. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.

- Ben de varım. Dişimle, tırnağımla, her şeyimle. Beraber hallederiz her şeyi. Ne olur yaşayın. Ne olur ölmeyin. Hepinizi çok seviyorum.

- Soframda her zaman fazla bir tabağım, evimde her zaman sizin için ayrılmış bir odam var kızlar. İstanbul’da bir yuvanız olduğunu unutmayın. Sizi Seviyorum.

- Üç kızım var. Kızlarımın kız kardeşleri benim de kızım olurlar. Mersin’de kapımızda kalbimizde açık.

- Kız kardeşlerim, bir gün kendinizi yalnız ve güçsüz hissederseniz ben de varım, buradayım. İstanbul’dayım fakat şehrin önemi yok. Derdiniz varsa seve seve dinler, derman olmaya çalışırım.

- Erzurum’dan ben de varım kapım kız kardeşlerime hep açıktır.

- Ben de varım. İzmir’de evim evindir canım kardeşim.

- Ne olursa olsun elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Her zaman mücadelenizin bir köşesinden tutmaya hazırım yeter ki yalnız kalmayın.

- Kadın kadının destekçisidir kösteği değil. Yaraların varsa da beraber sararız buna inan. Kayseri’deyim her konuda yardımcı olmaya hazırım.

- Eskişehir’de herhangi bir konuda ihtiyacı olan bütün kız kardeşlerim elimden ne gelirse seve seve yardımcı olurum.

- Ankara’daki tüm zorda kalan hemcinslerime benim de kapım açık. Kardeş listesine beni de ekleyin.

- İstanbul büyük şehir, ama kendinizi yalnız hissederseniz ben burdayım. Kedilerimiz de var canım kız kardeşlerim hem de 3 tane. Birbirimize tutunursak güçlüyüz unutmayın. Asla yalnız yürümeyeceğiz.

- Konya’da da ben varım ne zaman isterseniz yazın ihtiyacınız olursa yazın bana boş yerimiz var soframız da extra bir tabak daha. Bir kadını yalnız hissettirmek bu hayatta en çok korktuğum şeydir. Biz birlikte güçlüyüz birbirimizden başka da kimsemiz yok yalnız olduğunuzu düşünmeyin.

- Ben de varım. Benim ablam da zamanında böyle bir kansızın elinden zor kurtulmuştu. Her gün ölüm tehditleri alıyordu ama biz direndik, başardık. Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir şey olamaz.

KATİL TEK KİŞİLİK HÜCREDE

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32), tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayetin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Çıkarıldığı mahkemede, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanan Avcı’nın, Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi. Öte yandan zanlının ailesinin savcılığa başvurarak, Pınar Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellenmesi için gizlilik kararı talep ettiği ortaya çıktı. -DHA